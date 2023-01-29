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王則雄巧思改造輪椅助病患 獲志工特殊貢獻獎

中央社／ 台北29日電
8旬退休飛機維修員王則雄投入台南成大醫院志工服務至今15年，他用心觀察患者需求，把一身維修飛機技術拿來改良醫院輪椅，造福使用民眾，獲全國衛生福利志願服務特殊貢獻獎表揚。（成大醫院提供）
8旬退休飛機維修員王則雄投入台南成大醫院志工服務至今15年，他用心觀察患者需求，把一身維修飛機技術拿來改良醫院輪椅，造福使用民眾，獲全國衛生福利志願服務特殊貢獻獎表揚。（成大醫院提供）

8旬退休飛機維修員王則雄投入志工服務至今15年，他用心觀察患者需求，把一身維修飛機技術拿來改良醫院輪椅，造福使用民眾，獲全國衛生福利志願服務特殊貢獻獎表揚。

王則雄說話中氣十足，很難想像竟已84歲。他告訴中央社記者，加入台南成大醫院志工服務的契機，就是工作久了，也不想接受公司邀請當顧問，認為應該出來找點事做，貢獻回饋給社會，決定到離家近的成大醫院當志工。

身為退休的飛機維修工程人員，王則雄當年負責把整架客機拆開逐一詳細檢查後再組裝回去，客機要載客，對於維修的要求相當嚴格，改良輪椅對王則雄來說只是「小意思」。

他觀察發現在醫院中使用輪椅，環境大多是平坦路面，但患者可能因為意識不清等原因而無法保持端坐，因此協助在輪椅上加裝安全帶，防止患者摔落，另外也針對手煞車使用提出建議，降低耗損率。

8旬退休飛機維修員王則雄投入台南成大醫院志工服務至今15年，他（前排右3）向其他新進志工說明有關輪椅使用方式。（成大醫院提供）
8旬退休飛機維修員王則雄投入台南成大醫院志工服務至今15年，他（前排右3）向其他新進志工說明有關輪椅使用方式。（成大醫院提供）

這15年間，王則雄難忘回憶之一，是曾救了2名患者。其中一次是他發現有人倒臥在馬路上，雖然意識清醒，卻全身動彈不得，他趕忙把人送到急診；另一次則是有患者如廁後，因腿腳無力站不起身而受困廁所，王則雄路過聽見呼救聲，患者才總算脫困。

在成大醫院社工部組長蘇美珍眼中，王則雄是個熱心又盡責，非常有活力的老人家，從不推三阻四，答應的事情也不推拖，很久之後才知道他同時得照顧身體不佳的妻子，但他從未因此事麻煩醫院。

蘇美珍分享，王則雄幾乎每天一大早就到醫院，拎著行李箱巡查輪椅狀況外，也幫忙把被人亂放的輪椅歸位，若發現辦公室有缺啥，就會巧思重複利用堪用零件或物品以節省經費，看似很小的事情，卻讓人很感動。

王則雄獲111年全國衛生福利志願服務特殊貢獻獎表揚。他說，就只是盡了本分，家人也很支持，因為是做好事。

輪椅 成大醫院

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