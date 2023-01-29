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寒流籠罩「苗栗頭屋鄉4.0度」 入夜再度急凍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天白天北部、東北部仍然全天感受涼冷，高溫只有15-16度，中南部地區可達到19-20度。記者林伯東／攝影
今天白天北部、東北部仍然全天感受涼冷，高溫只有15-16度，中南部地區可達到19-20度。記者林伯東／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，清晨依舊頗冷，但白天有回溫的趨勢，不過還是不是很多，但至少不那麼冷了，戶外陰涼處還是頗涼的。可以期待未來一兩周回溫的的好時機。

今天持續受到寒流影響，冷空氣的影響相當明顯，天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，西半部平地雲量稀少，有顯著的輻射冷卻效應發生，今天清晨最低溫出現在苗栗頭屋鄉，只有4.0度的溫度，其餘各地除了台東縣以外，都有出現10度以下的的氣溫。

今天白天北部、東北部仍然全天感受涼冷，高溫只有15-16度，中南部地區可達到19-20度。天氣方面，各地相當穩定，只有迎風面東半部、恆春半島雲量較多，偶有零星降雨的機會，其他地方都是多雲到晴的好天氣。

林琮訓說，入夜以後各地氣溫會迅速下滑，預估今晚的低溫會比前幾天略為回升，不過感受上差異不大，還是非常寒冷，出門務必保暖工作不可少。

明天即將迎來開工日，林琮訓表示，冷空氣將隨著大陸高壓逐漸出海而逐漸減弱，氣溫會有小幅回升，但是清晨低溫仍然只有10度出頭，在局部空曠地區，尤其是西半部比較晴朗、靠近山區或是郊區，還是容易出現10度以下的溫度，因為水氣較少，輻射冷卻的作用還是會非常明顯。

林琮訓表示，周二、周三環境轉為高壓迴流偏東到東南風，氣溫就會有比較明顯的回暖了，北部、東北部高溫可回升至22-23度，中南部24-26度。

但是，林琮訓說，周四會再有北方冷空氣南下造成東北季風增強，這波冷空氣強度較弱，北部感受比較明顯，因為雲量增多，高溫又只剩下15-16度，短短幾天氣溫的變化相當大，中南部地區高溫也會降2-3度，不過白天還是有陽光出來，所以感覺會溫暖一些。

林琮訓說，總而言之，周三以前各地天氣相當穩定，只有東半部雲量稍多，注意清晨低溫仍冷，周四以後東北季風增強，加上華南水氣增多，北部、東半部天氣會轉為多雲到陰，有局部短暫陣雨的天氣，中南部則大致上維持穩定，偶爾雲量增多，不過影響不大，都是多雲到晴的好天氣。比較需要注意的是早晚氣溫變化大，很容易對身體造成影響。

今天白天北部、東北部仍然全天感受涼冷，高溫只有15-16度，中南部地區可達到19-20度。記者林伯東／攝影
今天白天北部、東北部仍然全天感受涼冷，高溫只有15-16度，中南部地區可達到19-20度。記者林伯東／攝影

低溫 寒流 彭啟明

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