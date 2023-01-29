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「南部比北部冷」 1張圖看台灣凍番薯 鄭明典：輻射冷卻低溫

趙少康批留這2人是新瓶裝舊酒的鬥雞內閣 一點也不溫暖

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「南部比北部冷」 1張圖看台灣凍番薯 鄭明典：輻射冷卻低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
今天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾把握春節最後假期到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影
今天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾把握春節最後假期到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影

清晨輻射冷卻低溫，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，這就是典型輻射冷卻低溫的特徵。

他說，夜間輻射冷卻明顯，白天的日照增溫也會明顯，合起來就是「日夜溫差大」。高壓出海，高壓中心風速弱，又有下沉運動帶來晴朗天空，所以高壓偏南出海，也是出現明顯清晨輻射冷卻低溫的有利條件。但是高壓出海後，到台灣的冷空氣經過海面的時間長，慢慢氣溫就會回升了。

天氣風險公司總經理彭啟明今天凌晨也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專分享今天凌晨0時的溫度分布圖，例如桃園10.4度、台南9.5度、高雄9.4度。他表示，真的是冷到谷底了，範圍很大。網友表示，「雲林、嘉義、台南，居然比北部冷」、「真的，高雄很少見過低於10度的」、「高雄比桃園低溫，神奇」、「清晨醒來，感覺像在冰箱裡」、「南部比北部冷」、「冷到腦袋當機」。

氣象局說，今天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；今、明兩天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。

今天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾把握春節最後假期到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
今天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾把握春節最後假期到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
今天低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，是典型輻射冷卻低溫的特徵。圖／取自鄭明典臉書
今天低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，是典型輻射冷卻低溫的特徵。圖／取自鄭明典臉書

低溫 輻射 寒流

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