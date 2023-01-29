初九拜天公 今夜11點起 拜法與民俗禁忌看這邊
大年初九拜天公，因為是玉皇大帝的生日，也是閩南語的「天公生」，台灣民眾都會祭拜，以祈求獲得一整年的好運，命理師提醒，今天深夜11時起（子時）祭祀，有一定的方式步驟，也有禁忌，例如祭拜時不能口出穢言，祭祀當日禁屠，都需特別注意。
命理施楊登嵙說，台灣民間信仰，除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公，農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」；台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日。
玉皇大帝也就是上古時的昊天上帝，簡稱為「上帝」或「玉帝」，又稱為「天公祖」、「玉天大帝」、「皇天上帝」、「昊天金闕玉皇大帝」等，道經則多稱為「玉皇大天尊」及「玄穹高上帝」，全銜為「太上開天執符禦歷含真體道昊天玉皇上帝」。統禦諸天，綜領萬聖，主宰宇宙，開化萬天。
楊登嵙說，今天（1月29日）深夜11時可開始，直到翌日清晨7時以前，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。準備金紙，包括天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。
祭拜方式分成2種：
一、正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升。
「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔﹙紮紅紙麵線三束也可﹚，排列五果﹙柑、橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣﹚、六齋﹙金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取六樣﹚，前設清茶3杯。
在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。
二、簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。
拜天公的禁忌：
一、首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。
二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞不能用，以示對天公的尊敬。
三、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。
四、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。
五、祭祀當日禁止屠宰。
六、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。
七、禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。
八、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。
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