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不斷更新／春節收假日注意國道5地雷路段 北返建議上午出發

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不斷更新／春節收假日注意國道5地雷路段 北返建議上午出發

聯合報／ 記者胡瑞玲葉冠妤楊德宜／台北即時報導
高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。圖為昨天午後國5北返車潮。記者潘俊宏／攝影
高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。圖為昨天午後國5北返車潮。記者潘俊宏／攝影

（7:00更新）

今天大年初八，春節連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為95百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。圖為昨天午後國1車潮。記者黃仲裕／攝影
高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。圖為昨天午後國1車潮。記者黃仲裕／攝影

國道 宜蘭 高乘載管制

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