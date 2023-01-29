苗栗4.2度低溫 各地非常寒冷 吳德榮：寒流持續影響至明晨

今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；中央氣象局持續發布低溫特報，今天台南以北、南投、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣來源已漸減弱，但輻射冷卻加持，部分平地再創此波低溫；平地低溫前3名都在苗栗縣，依序為苗栗縣國一S123K測站4.2度、苗栗縣新竹畜試測站4.3度、苗栗縣苗栗農改測站4.6度。

他說，今天至明晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。

今天大台北及高屏多雲時晴，新竹以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；白天高溫較昨天回升。北部8至16度，中部5至21度，南部7至24度，東部9至20度。

吳德榮說，明天起至周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨仍很冷；本島平地最低氣溫亦逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

他表示，周四相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台灣白天轉涼。周五冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。周六另一波弱冷空氣，水氣移入、降雨明顯。 今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。記者林伯東／攝影

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