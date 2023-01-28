初七大樂透頭獎未開出 明天頭獎上看3.3億元
大年初七(1月28日)大樂透頭獎無人中獎，目前已5連摃，預估明天頭獎上看3.3億元。春節大紅包今晚共送出22組100萬元，除了有3組由2注均分外，其餘19組均為一注獨得百萬獎金。
台彩表示，今晚大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金2.8億元累入次期，明天(1月29日)大樂透仍然有開獎，當期頭獎上看3.3億元。另外，今晚大樂透本期加開的9個春節大紅包獎號，共送出22組100萬元，除了有3組由2注均分外，其餘19組均為一注獨得百萬獎金。
台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共25家，其中，位於台中市北區的「瞬宥投注站」今年大年初四才開出1注春節大紅包獎項，今晚再次幸運開出大獎，該家投注站2015年間亦曾開出1注大紅包，累計今天是第3度開出大紅包獎項。新北市中和區的「福氣神彩券行」曾在2022年開出大樂透頭獎1億元，2017年也開出過1注春節大紅包，今天為第2度開出大紅包獎項；新北市林口區的「鼎大亨彩券行」2017年春節期間曾開出3次、共4注的春節大紅包獎項，今晚再次開出1注，也是本屆第5次開出大紅包的紀錄。
據台彩統計，至今晚(1月28日)為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出239組，共283位幸運兒中獎，其中有196人獨得百萬獎金。今年加碼的春節大紅包獎項還剩下121組、總計還有1.21億元的加碼獎金待送出，明天(1月29日)是春節連續假期的最後一天，大樂透還是有開獎，頭獎上看3.3億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號。
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