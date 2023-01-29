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借鏡日本／專家：客運業轉型調整車種 比補貼有效

聯合報／ 記者王思慧戴永華王燕華卜敏正／連線報導
東部公車載客量遲未提升，專家建議借鏡日本客運業者的轉型模式，優化路線、調整車種對準乘客需求。 記者林佳彣／攝影
東部公車載客量遲未提升，專家建議借鏡日本客運業者的轉型模式，優化路線、調整車種對準乘客需求。 記者林佳彣／攝影

東部公車載客量遲未提升，雖然地方政府均設法轉型，成效卻有限。專家建議借鏡日本國道客運業者的轉型模式，優化路線、調整車種對準乘客需求。

台東縣府除了持續鼓勵民眾多搭乘大眾運具，也推小黃公車、鼓勵客運業者把公車換成小巴，同時參與幸福巴士的載客服務，並透過縣府TTGo媒合平台，媒合各種運輸需求，達到業者和搭車民眾雙贏。

宜蘭縣府兩年前運用小黃容易在偏遠村里及巷弄穿梭的特性，規畫全縣第一條小黃公車「黃1」路線，行駛宜蘭、龍潭、大坡、二結地區，沿途有25處停靠站，深入社區滿足居民通勤需求。

花蓮縣政府從2017年起在玉里、萬榮推出DRTS（需求反應式公車），以計程車取代公車，但成效不佳，目前改為幸福巴士，有秀林、豐濱、卓溪及富里等8鄉鎮推動，吉安、光復鄉已於今年送案申請，萬榮鄉則導入「噗噗共乘」預約平台。

花蓮縣府建設處交通科長張筱雲說，以往作法較不易聚焦需求，現在的幸福巴士採中巴或9人座小巴及小汽車，且可預約，2人就可發車，用意就是再聚焦需求。

東華大學東部區域運輸發展研究中心主任陳正杰表示，花東人口少、少子化及高齡化都不利公車載客量，調查也發現公車路線太長，不僅司機疲累，有些路段根本沒人搭，效益不大，應該調整為長距離一天1、2個班次就好，其他路線要精簡，甚至截彎取直，設法優化公車路網。

陳正杰說，符合乘客需求很重要，日本國道客運也曾沒人搭，業者把部分班次轉型夜間臥鋪，只在深夜發車，車上有床鋪、梳妝室，旅客可省下住宿費，一覺醒來就能旅遊，獲得背包客族群青睞，政府與業者應換位思考，做些嘗試或許比補貼業者還有效。

東台灣客運總經理施建州表示，政府應適時鬆綁客運發展空間，例如客運巴士都符合復康巴士條件，若能彈性參與復康巴士營運，不僅有助營收，也能物盡其用。

公車 巴士 國道客運

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