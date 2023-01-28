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大樂透連5槓！下期頭獎上看3.3億 大紅包剩121組

陳吉仲續掌農委會 農業圈分析是「這原因」：一點都不意外

雙贏彩第112024期 頭獎摃龜

中央社／ 台北28日電

雙贏彩第112024期今晚開獎，中獎號碼為01、06、16、17、07、03、13、24、10、23、02、21。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎2注中獎，每注各得新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 台彩

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