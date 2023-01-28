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明國道北向交通為平日1.2倍 高公局籲收假北返上午出發

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下午4點01分國10西向3.8公里發生3輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
今天下午4點01分國10西向3.8公里發生3輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

今天各地陸續出現收假車潮，高速公路局表示，明天預估國道交通量為平日年平均1.1倍，其中北向交通量為平日年平均1.2倍；重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人於上午時段出發。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口及國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致均能維持行車順暢。截至傍晚5點，國道交通量為71.6百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，仍在預期範圍。明天預估國道交通量為95百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)1.1倍，其中北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均1.2倍。

高公局指出，今天上午10點45分於國3南向173.5公里處（清水路段）發生邊坡起火事件，濃煙影響行車視線；下午3點3分於國1北向250.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵2公里；下午4點1分於國10西向3.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵2公里，均略為影響整體車流。

高公局預判，明天重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人於上午時段出發。

高公局也說，明天相關疏導措施包括下午3點到晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 宜蘭 坪林

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