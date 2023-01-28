開工不厭世！明寒流全台持續低溫 開工日回暖可見陽光

明天寒流持續影響，中央氣象局針對22縣市發布低溫特報，並表示，明天清晨各地受輻射冷卻影響，低溫仍下探10度，白天北部高溫約15至17度，最快要到開工日(30日)才會逐漸回暖，預計白天各地有機會見到陽光，高溫回升至20度以上。

氣象局今針對全台22縣市發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率(橙色燈號)；嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率(黃色燈號)。

氣象局預報員趙竑表示，明天雖持續受寒流影響，但環境比今天更乾燥、風速減弱，僅東半部地區有零星飄雨。清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭地區低溫約8至10度，其中桃園到台南會較低， 花東地區低溫約10至11度；白天北部及宜花地區高溫約15至17度，其他地區約18至22度，局部有25度機率。

趙竑也說，下周一開工日寒流減弱，到下周三都是晴到多雲天氣，僅花東地區有零星飄雨；清晨西半部及宜蘭地區偏涼，仍有10至12度低溫，花東地區則有13至14低溫，白天各地可達20度以上，下周二白天更有局部25度高溫。下周四東北季風南下，一路影響到周六，北部地區低溫約14度，其他地區15至17度；北部高溫則為15度，其他地區19至20度。

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