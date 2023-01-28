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影／寒流持續影響 民眾把握假期出遊走春

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海、復興公園泡腳、七星公園等地出遊走春。

中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投三層崎公園賞花海出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受寒流南下影響，天氣非常寒冷，今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。民眾把握初七，連假結束前到北投七星公園出遊走春。記者林伯東／攝影

寒流 氣象局 高溫

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