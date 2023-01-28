快訊

收假了！ 出國旅遊返台人潮湧現 指揮中心曝1國家最多

透露下周抵台 PLG首戰何時上場？林書豪這樣說

國安局長陳明通為何被換掉？ 郭正亮曝內幕：蔡英文被1事嚇到

明初八迎收假車潮 國5等5大地雷路段上午起壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天初七各地陸續出現北返車潮。記者潘俊宏／攝影
今天初七各地陸續出現北返車潮。記者潘俊宏／攝影

今天初七各地陸續出現北返車潮，高速公路局表示，今天國5北向下午1點起出現車多壅塞，預計到下午6點紓解，明天預估車流將集中在北向，國5北向宜蘭至坪林最早預計上午9點起壅塞，其他還包括國1苗栗至湖口、國3關西至大溪等5大地雷路段。

高公局路況預報員黃郁凱表示，今天截至下午3點國道交通量為56.4百萬車公里，預估今天全線國道交通量為100百萬車公里，較去年同期增加13%；國5北向雪隧截至下午3點已通過2萬4600輛次，較去年同期增加7%，其中宜蘭到坪林段時速僅40公里，已於下午3點啟動高乘載管制

黃郁凱表示，今天下午國道僅新竹及湖口段有車多情形，國5北向下午1點起出現車多壅塞，預計到下午6點紓解，其餘路況大致正常。明天預估車流將集中在北向，國1苗栗至湖口、國3關西至大溪預計下午3點到5點壅塞，國5北向宜蘭至坪林預計早上9點壅塞到晚間6點。

另外，中部地區，國1北向西螺到埔鹽系統、國三北向竹山至中興系統下午3點至5點壅塞。另外，南部地區國10東向中午時段及西向下午4點到6點也有部分車流，時速仍可維持80公里。高公局也說，明天沒有實施匝道封閉措施，國5北向下午3點到晚上8點則實施高乘載管制。

公路總局表示，明天為連假最後一天，預估車流集中於部分觀光景點及省道銜接高速公路路段，如台2線萬里至大武崙東向、台2線關渡往淡水方向、台3丙線南投紫南宮路段東向及台18線西向接國3中埔交流道。

公路總局指出，針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山(台61線與台15線共線路段)，已封閉部分橫向路口(竹北新港三街路口、鳳鼻隧道前竹1平交路口)；另封閉台68線南寮端西向南下出口匝道(欲南下車流可續行台68線銜接榮濱路轉相關道路至台15線南下)。

高乘載管制 國道 宜蘭

延伸閱讀

收假開夜車想保持精神？ 醫提醒：小睡一下再喝咖啡，效果最佳！

收假了！ 出國旅遊返台人潮湧現 指揮中心曝1國家最多

春節10天要收假超憂鬱？心理師5招教你減輕厭世感

初七準備收假！國5上午湧車潮 國道下午注意5大地雷路段

相關新聞

1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度

今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖...

不是只有台灣冷 彭啟明：整個東亞都冷下來了

不是只有台灣冷，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，整個東亞都冷下來了，北美也頗冷，希望許多在國外...

春節10天要收假超憂鬱？心理師5招教你減輕厭世感

春節10天連假即將接近尾聲，不少民眾開始出現煩躁、疲憊、失眠、焦慮憂鬱等低落情緒，不想面對上班上課，這是常見的「假日症候...

老伴托夢送紅包 北市八旬嬤1張就刮中百萬獎金

農曆年假將接近尾聲，但過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」仍持續傳出好消息。據台彩統計，截至1月26日，頭獎200...

不斷更新／初七國道5地雷路段 國5北返紫爆、雪隧回堵5公里

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

明初八迎收假車潮 國5等5大地雷路段上午起壅塞

今天初七各地陸續出現北返車潮，高速公路局表示，今天國5北向下午1點起出現車多壅塞，預計到下午6點紓解，明天預估車流將集中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。