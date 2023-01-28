明初八迎收假車潮 國5等5大地雷路段上午起壅塞
今天初七各地陸續出現北返車潮，高速公路局表示，今天國5北向下午1點起出現車多壅塞，預計到下午6點紓解，明天預估車流將集中在北向，國5北向宜蘭至坪林最早預計上午9點起壅塞，其他還包括國1苗栗至湖口、國3關西至大溪等5大地雷路段。
高公局路況預報員黃郁凱表示，今天截至下午3點國道交通量為56.4百萬車公里，預估今天全線國道交通量為100百萬車公里，較去年同期增加13%；國5北向雪隧截至下午3點已通過2萬4600輛次，較去年同期增加7%，其中宜蘭到坪林段時速僅40公里，已於下午3點啟動高乘載管制。
黃郁凱表示，今天下午國道僅新竹及湖口段有車多情形，國5北向下午1點起出現車多壅塞，預計到下午6點紓解，其餘路況大致正常。明天預估車流將集中在北向，國1苗栗至湖口、國3關西至大溪預計下午3點到5點壅塞，國5北向宜蘭至坪林預計早上9點壅塞到晚間6點。
另外，中部地區，國1北向西螺到埔鹽系統、國三北向竹山至中興系統下午3點至5點壅塞。另外，南部地區國10東向中午時段及西向下午4點到6點也有部分車流，時速仍可維持80公里。高公局也說，明天沒有實施匝道封閉措施，國5北向下午3點到晚上8點則實施高乘載管制。
公路總局表示，明天為連假最後一天，預估車流集中於部分觀光景點及省道銜接高速公路路段，如台2線萬里至大武崙東向、台2線關渡往淡水方向、台3丙線南投紫南宮路段東向及台18線西向接國3中埔交流道。
公路總局指出，針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山(台61線與台15線共線路段)，已封閉部分橫向路口(竹北新港三街路口、鳳鼻隧道前竹1平交路口)；另封閉台68線南寮端西向南下出口匝道(欲南下車流可續行台68線銜接榮濱路轉相關道路至台15線南下)。
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