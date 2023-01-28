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春節尾聲 國五宜蘭至頭城段塞整天
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林，由於國五多個交流道入口匝道儀控管控國道車流與實施高乘載管制，其餘路段大致均能維持行車順暢。
高公局表示，預估今天交通預期流量仍在範圍內，下午三點多頭城至坪林的車流量稍有舒緩。
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