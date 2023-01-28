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春節尾聲 國五宜蘭至頭城段塞整天

攝影中心／ 記者潘俊宏／宜蘭即時報導
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。記者潘俊宏／攝影
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。記者潘俊宏／攝影

今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林，由於國五多個交流道入口匝道儀控管控國道車流與實施高乘載管制，其餘路段大致均能維持行車順暢。

高公局表示，預估今天交通預期流量仍在範圍內，下午三點多頭城至坪林的車流量稍有舒緩。

今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林，頭城交流道的車潮依序排隊緩慢前進。記者潘俊宏／攝影
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林，頭城交流道的車潮依序排隊緩慢前進。記者潘俊宏／攝影
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。記者潘俊宏／攝影
今天大年初七，春節連假近尾聲，國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。記者潘俊宏／攝影

國道 流量 坪林

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