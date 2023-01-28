雲林新春緊急送醫暴增 每天上百件今午已破60件創新高

新春年假長達10天，期間寒流一波接一波，雲林縣統計從春節以來每天單日的緊急送醫件數高達近百件，比平時高出3、4成以上，今天因寒流氣溫下降，包含意外事故和急病送醫的件數，到午間已達62件，創近日新高其中急病送醫達37件，有4人送醫死亡，消防局提醒民眾早晚溫差大，注意保暖，切勿暴飲暴食。

新春年假已近尾聲，今年因年假多達10天，外出旅遊或朋友聚餐的情形暴增，尤其從大年初二起氣溫下降，這兩天更降至10度以下，凌晨甚至出現5至8度的低溫，雲林縣人口老化，早晚溫差大，更威脅年老人健康，雲林縣消防局全天待命急救送醫。

雲林縣消防局指出，新春期間全縣緊急救護和送醫的件數明顯增加，每天起碼都有上百件，比平日高出3至4成以上，且家戶和雜草火災也不少，各地消防救護忙得不可開交，但都全力以赴。

消防局資料指出，以今天從凌晨到今天中午左右，全縣急緊救護和送醫件數就多達62件，其中14件車禍，急病的送醫件數也達37件，其中有4件送醫死亡，其餘則是2件酒醉倒於路邊和9件意外受傷。

消防局提醒，這兩天寒流來襲，氣溫驟降，年長者夜間盡量減少外出且要多加保暖，年節已近尾聲，飲食恢復正常，避免持續飲暴食影響健康。 新春期間急緊救護和送醫件數暴增，每天都有上百件，令救護人員疲於奔命。記者蔡維斌／翻攝

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