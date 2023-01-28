疏運高峰日 交通部長王國材視察桃機

農曆春節連假即將結束，今日為桃園機場預估客運量約為8萬4,799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間（1月19日至1月30日）最高峰日。交通部長王國材上午至桃園國際機場及民航局飛航服務總臺桃園機場塔臺視察，關心旅客出入境與聯外交通服務情形。

交通部長王國材在桃園機場公司董事長林國顯、民航局飛航服務總臺總臺長黃麗君等人陪同下，先後視察桃園機場塔台及營運控制中心等處，詳細瞭解航機運作、出入境與檢疫措施及聯外交通等運作情形。王國材表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗過去桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務、交通運輸等應變能量。

機場公司統計，今年春節疏運起始日至初五（26日）平均每日客運量為71,010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將達880,296人次，航機起降4,768架次。為加速出入境通關與疏運效率，機場公司呼籲旅客善用智慧化服務、多加搭乘大眾運輸工具以及遵守相關出入境規定。 交通部長王國材（右二）在機場公司董事長林國顯（右三）、飛航服務總臺總臺長黃麗君（右一）等人陪同下，視察桃園機場塔臺，瞭解桃園機場春節疏運期間航機運作情形。圖／桃園機場公司提供 交通部長王國材（右）上午視察桃機第二航廈營運控制中心，慰勉值班同仁犧牲假期維持機場正常運作，並致贈春節紅包。圖／桃園機場公司提供 農曆春節連假即將結束，今日為桃園機場預估客運量約為8萬4,799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間（1月19日至1月30日）最高峰日。記者葉信菉／攝影 交通部長王國材（中）與桃園機場新塔臺合影留念。圖／桃園機場公司提供

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