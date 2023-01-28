春節連假尾聲 高公局提醒下午要留意收假車潮
春節連假近尾聲，今天為大年初七，各地陸續湧現收假車潮，高雄除國一上午發生一起轎車追撞事故，短暫造成壅塞，國十及國三整體交通大致順暢；南區養護工程分局統計，今天車流較往年減少一成，但依據往年經驗，下午4時左右仍會有明顯車潮，預計晚上7、8時才會緩解。
這次連假有10天，加上疫情解封，南區養護工程分局統計，今年小年夜到初六國道雙向整體車流增加將近二成。由於陸續有北返車潮，目前觀察，初七的車流較去年減少約一成，截至中午都未有明顯車潮湧現。
南區養護工程分局指出，高雄國道一號、十號及三號，上午行車狀況，大致順暢，除接近中午11時19分國一北上344公里處，發生兩車追撞事故，短暫造成壅塞之外，並無發生其他事故，且該車禍也沒造成傷亡。
南區養護工程分局表示，今天下午仍需留意收假車潮，依據往年經驗，大約下午4時會有明顯車潮，較壅塞路段為國一南下仁德到岡山路段；國三中寮隧道，及國十西向燕巢往鼎金系統，車流預計晚上7、8時才會緩解。
南區養護工程分局提醒，高雄國道路段都未實施高乘載管制，此外，春節期間車流大，民眾開車出門，應注意車況，保持車距，切勿酒駕、疲勞駕駛。
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