快訊

新春拜廟拚人氣 侯友宜行程洩2024參選玄機？

馬雲返陸過年謠言四射 一文點破民營經濟不該踩的紅線

影／新北五股汽修廠起火黑煙竄天際 新北消防前往馳援灌救中

過敏族群吃抗組織胺緩解症狀 藥師提醒6大族群須注意以免惡化

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
懷孕婦女、攝護腺肥大、有排尿困難、青光眼、高血壓，以及心、肝、腎功能不佳的人，於使用抗組織胺前，務必經醫師或藥師指示。本報資料照片
懷孕婦女、攝護腺肥大、有排尿困難、青光眼、高血壓，以及心、肝、腎功能不佳的人，於使用抗組織胺前，務必經醫師或藥師指示。本報資料照片

年節期間，飲食大魚大肉，過敏患者增加，許多民眾自行服用抗組織胺治療過敏，台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎表示，雖然抗組織胺可以緩解過敏，但懷孕婦女、攝護腺肥大、有排尿困難、青光眼、高血壓，以及心、肝、腎功能不佳的人，於使用抗組織胺前，務必經醫師或藥師指示，以免造成病情惡化，增加健康風險。另哺乳婦女若服用抗組織胺，可能會有少量存在於乳汁，也不建議哺乳婦女使用。

沈采穎說，抗組織胺常見副作用有嗜睡、注意力不集中等，因此若要開車、騎車，或操作精密儀器、大型機具時，不可服用抗組織胺，以免發生危險。若兒童使用抗組織胺藥水可能不小心超量，而出現視力模糊、排尿困難等副作用，因此務必注意孩童使用劑量。服用抗組織胺時應避免與酒精、果汁、葡萄柚汁等一起食用，以免產生交互作用。

傳統抗組織胺確實容易讓人嗜睡，如果不喜歡有嗜睡副作用，也可以向醫師、藥師諮詢選用新一代抗組織胺。圖／取自衛福部食藥署「藥物食品安全週報」
傳統抗組織胺確實容易讓人嗜睡，如果不喜歡有嗜睡副作用，也可以向醫師、藥師諮詢選用新一代抗組織胺。圖／取自衛福部食藥署「藥物食品安全週報」

衛福部食藥署「藥物食品安全週報」指出，抗組織胺常見副作用有嗜睡、注意力不集中等。沈采穎說，傳統抗組織胺確實容易讓人嗜睡，如果不喜歡有嗜睡副作用，也可以向醫師、藥師諮詢選用新一代抗組織胺，同時告知身體狀況，以利醫師與藥師協助選擇合適藥品。

腎功能 高血壓

延伸閱讀

春節前後爆出國潮！食藥署列5類常備藥品 放行李最安心

網販售「合利他命」假藥 刑法得處1億元10年有期徒刑

李秉穎自爆出國帶吃剩克流感 基層醫藥師澄清4大錯誤

年節返鄉、旅遊身體不適 藥師曝五大類常用藥品必備

相關新聞

1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度

今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖...

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，...

影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，...

初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國...

不斷更新／初七國道5地雷路段 國5北返壅塞、雪隧回堵3公里

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

過敏族群吃抗組織胺緩解症狀 藥師提醒6大族群須注意以免惡化

年節期間，飲食大魚大肉，過敏患者增加，許多民眾自行服用抗組織胺治療過敏，台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。