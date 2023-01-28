過敏族群吃抗組織胺緩解症狀 藥師提醒6大族群須注意以免惡化
年節期間，飲食大魚大肉，過敏患者增加，許多民眾自行服用抗組織胺治療過敏，台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎表示，雖然抗組織胺可以緩解過敏，但懷孕婦女、攝護腺肥大、有排尿困難、青光眼、高血壓，以及心、肝、腎功能不佳的人，於使用抗組織胺前，務必經醫師或藥師指示，以免造成病情惡化，增加健康風險。另哺乳婦女若服用抗組織胺，可能會有少量存在於乳汁，也不建議哺乳婦女使用。
沈采穎說，抗組織胺常見副作用有嗜睡、注意力不集中等，因此若要開車、騎車，或操作精密儀器、大型機具時，不可服用抗組織胺，以免發生危險。若兒童使用抗組織胺藥水可能不小心超量，而出現視力模糊、排尿困難等副作用，因此務必注意孩童使用劑量。服用抗組織胺時應避免與酒精、果汁、葡萄柚汁等一起食用，以免產生交互作用。
衛福部食藥署「藥物食品安全週報」指出，抗組織胺常見副作用有嗜睡、注意力不集中等。沈采穎說，傳統抗組織胺確實容易讓人嗜睡，如果不喜歡有嗜睡副作用，也可以向醫師、藥師諮詢選用新一代抗組織胺，同時告知身體狀況，以利醫師與藥師協助選擇合適藥品。
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