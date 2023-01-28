不是只有台灣冷 彭啟明：整個東亞都冷下來了

不是只有台灣冷，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，整個東亞都冷下來了，北美也頗冷，希望許多在國外旅遊將返程的朋友，不要被暴風雪延誤到。

明天仍是受寒流影響，不過在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。

西半部地區受輻射冷卻作用，清晨仍是會下降到10度左右，局部空曠地區、近山區更是有7-8度的可能，所幸白天受日照加溫，氣溫也會明顯上升，日夜溫差變化大。

而北、東部清晨也會有10度左右的低溫，不過雲量較多白天受日照加溫的幅度有限，高溫大致在15-17度。

下周一到下周三隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預期到了下周二、周三普遍都有回升20度以上，但還是要留意清晨的輻射冷卻作用，還是會出現11-13度的低溫，日夜溫差變化明顯。 明天仍是受寒流影響，不過在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。本報資料照片

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