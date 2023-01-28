南迴未見返工車潮 警：民眾聰明分流上路
春節連假倒數第2天，原預估今天大多民眾提前路，南迴公路南下將湧入大批車潮，不過，截至下午1點，台東端全線相當順暢，香金段385公里縮減道未回堵。警方表示，用路人變聰明了。
警方指出，大多民眾都避開集中在最後2天上路返工，因而陸續早早上路，同時也避開了易塞的下午及傍晚時間點，利用少車的深夜及凌晨上路，今天上午南迴公路南下車道並未壅塞情形。
不過，明天連假最後一天，仍是收假及返工的高峰期，警方仍在易回堵的香金段385公里縮減道派駐警力，會依車流狀況適時啟動「輪放」交管，籲請用路人配合指揮行駛。
另公路總局在森永草埔隧道南口、新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心實施車流調節，依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進。
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