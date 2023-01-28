春節10天要收假超憂鬱？心理師5招教你減輕厭世感
春節10天連假即將接近尾聲，不少民眾開始出現煩躁、疲憊、失眠、焦慮憂鬱等低落情緒，不想面對上班上課，這是常見的「假日症候群」，宜蘭縣衛生局心理衛生中心的心理師教你五招收心妙招，讓民眾在春節假日結束後，也能輕鬆收假、不憂悶。
社區心理衛生中心心理師廖家欣分享五妙招，第一招，與親密的人分享聊聊春節做了些什麼，年後規劃，會讓你感到支持力；第2招，走走動動，如果懶洋洋不想去太遠的地方，可以簡單跑步，伸展身體，變得有精神，讓自己身體接收到「行動」能量；第3招，不是你一個人不想回去上班，可能辦公室的人也不想上班，不過比起回來上班更重要的，新的一年對自我的期待是什麼？今年做什麼事可以滿足內心需要？把自己照顧更好？朝更重要的目標前進。
第4招，漸進回歸，回歸工作需要時間適應，調整時差，安排正常睡眠、規律的運動、規畫平日進行事務，漸進適應上班生活；第5招，從簡單的開始做，上班第一天把清單上的待辦事項，依輕重緩急區分好，可以先做簡單有把握的工作，讓自己遊刃有餘，返回工作節奏。
廖家欣說，放連假增加許多娛樂活動、熬夜追劇、大吃大喝或躺平放空，從假期回到職場生活，因反差太大而感到憂鬱，建議若要避免假日症候群，請在放假前先思考得宜的享受節制、這段時間充實滿足而情感連繫陪伴的生活，相信年假後的自己，看起來更煥然一新。
宜蘭縣衛生局以及羅東社區心理衛生中心都聘有專業的諮商心理師，可提供免費心理諮商服務。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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