年初七國5北返車流湧現 雪隧主線紫爆、最長回堵4公里
春節連假剩下今、明兩天假期，上午國5北返車流湧現，10點16分開啟主線及各交流道的匝道儀控；近中午時，雪隧南端主線回堵的車流排隊長達4公里，各交流道回1.5至2公里，預估會塞到晚上；蘇花路廊的車流雖多，但還算順暢。
昨天國5的北返車流相當多，雪隧最長回堵達5.5公里，入夜才紓解，各交流道車流至昨晚11時40分恢復順暢；台9線蘇花改南澳端北上車流至晚間11時才恢復，東澳端車流至晚間11時50分恢復順暢。
宜蘭地區今天上午出現車潮，8時國道5號北向蘇澳至石碇各入口匝道儀控啟動，10時16分啟動北上主線及匝道儀控，警方在各交流道及蘇花改沿線部署疏導警民力，維持行車秩序。
近中午，雪山隧道北上的主線排隊4公里，四個交流道也都出現回堵，預估還是會塞到晚上。今天下午3點至晚間8點實施高承載管制，請用路人注意。
公路總局第四區養護工程處統計，蘇花路廊截至上午10點，南向宜蘭往花蓮方向車流1674輛，北向花蓮往宜蘭方向車流3996輛，北向方向車流量預估尚餘6000輛；旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為75分，崇德至蘇澳經蘇花改路段北上旅行時間約76分。
四區處預估，明天初八以北返旅次為主，全日交通量約8700輛次，車多時段為下午2時至晚上7時，請用路人提早規劃行程。
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