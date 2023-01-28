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合歡山公路清晨路面結冰 公路總局不排除管制通行

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山公路今天清晨路面結冰，因為寒流持續，公路總局不排除管制交通。資料照片、仁愛警分局提供
合歡山公路今天清晨路面結冰，因為寒流持續，公路總局不排除管制交通。資料照片、仁愛警分局提供

寒流發威，合歡山公路33.7k到33.8k部分路段今天清晨路面結冰，雪季勤務人員立即於現場擺放交通錐警示，因氣象局發布低溫特報，合歡山區及台8線海拔2千公尺以上山區路段有結冰機率，公路總局考量行車安全，不排除視後續狀況封閉道路或管制交通，限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局太魯閣工務段今天清晨在台14甲線巡視路況，發現指標33.7至33.8公里處近石門山路段，局部路面結冰，影響行車安全。工務段人員立刻擺放三角錐，並偕同合歡派出所警力戒護通行，疏導交通。

仁愛警分局指出，最近受寒流影響，合歡山入夜到清晨溫度逼近0度，當地山區因霧氣重、水氣充足，加上低溫，路面容易結冰，尤其是武嶺到松雪樓之間的水晶宮路段，上月冷氣團南下，2天至少發生4起汽、機車打滑事故，甚至連執行勤務的員警都自摔，提醒駕駛人務必小心。

公路總局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，提醒駕駛人如非必要，應避免行駛中高海拔山區道路。行前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

合歡山 寒流 冷氣團 武嶺 太魯閣

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