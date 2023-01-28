全台血庫亮紅燈！安全庫存剩4.2天 台北這2血型最缺
春節長達10天連假，加上近日氣候寒冷，全台血庫再度亮紅燈拉警報。台北捐血中心今指出，全台血液庫存量僅剩4.2天，其中台北捐血中心僅剩3.8天，其中A型及O型血為急缺，新竹捐血中心僅剩2.5天，急缺A型及O型、AB型，呼籲民眾收假前挽袖捐血，以公益行動結束假期。
根據捐血中心統計，全台安全血液庫存量為4.2天，其中A型4.4天為偏低、B型5.4天偏低、O型3.3天急缺、AB型5.9天偏低；台中捐血中心僅剩3.8天，急缺O型血；高雄捐血中心剩5.9天，相較北部較為充足。
台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，大台北地區在過年期間時常成為「類空城」，且今年連續假期稍長，加上國門開放，民眾除了到中南部旅遊，也有許多人出國旅遊，導致過年前血液捐助情況非常不理想。
劉俊宏也指出，近日天氣寒冷降低民眾捐血意願，而醫院在前兩天已全面恢復正常醫療服務，預期血液的使用量將大增，但在新冠疫情尚未趨緩，天氣寒冷民眾容易感冒情況下，使血庫亮起紅燈警戒。
今年連續假期多，除了春節10天連假，接下來2月底還有228連假。劉俊宏表示，希望符合捐血條件的民眾，這段時間可以捐血做公益，盡快補足血液庫存量，救助需要輸血的病患，也在新春開啟之際有個好采頭。目前台北捐血中心各定點車／室／站均已恢復正常服務。
劉俊宏提醒，前一天飲酒、熬夜沒睡好等是常見不符合捐血資格的狀況，建議民眾預先準備，飲酒後若要捐血至少間隔6小時。新冠肺炎確診者待症狀結束14天後天再捐血，感冒前後期間血液內可能有病毒，且身體不舒服，感冒者請自痊癒日起暫緩捐血14天。如有服用感冒相關藥物，請停藥14天後再捐血。
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