日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

這兩天氣溫驟降，彰化縣消防局統計猝死送醫不治人數6人，南彰化占4人。衛福部彰化醫院院長曾孔彥今天表示，相對於北彰化，南彰化較地廣人稀，山下海邊的溫度偏低，中高齡民眾在睡前應多喝溫開水保持體液充足，避免血管容易堵塞，造成心臟或大腦血管栓塞。

南彰化的民居聚落較分散，東北季風冷冽橫掃，空曠地區氣溫偏低，衛福部彰化醫院位在彰化縣中心位置的埔心鄉，這兩天收治50歲多歲有糖尿病史的心血管栓塞病人，可見需要注意心血管和腦血管的變化不只是65歲以上民眾。

彰化醫院院長曾孔彥說，天氣冷，很多中高齡民眾睡前少喝水，避免半夜離開溫暖被窩去如廁；年輕人的血管較有彈性，睡前少喝水500cc至1000cc，不影響血管變化，但中高齡者的血管通常已窄化，睡前少喝水造成漫漫長夜中體液減少，有三高疾病的人可能因心臟或腦部血管堵塞而造成猝死。

「天氣回暖又氣溫驟降，血管熱漲冷縮，天冷仍需喝足溫開水並做好保暖。」曾孔彥又說，中高齡民眾的住處最好裝置保暖系統，例如電暖器、有暖氣功能的冷暖兩用冷氣機，睡前至少喝500cc溫開水保持體液充足。

曾孔彥建議，中高齡民眾盡量在有陽光的時候外出，戴帽、圍圍巾之外，穿著方面採洋蔥式穿法，最裡層穿發熱衣，再穿輕便但暖和的衣服，最外一層是羽絨或內層刷毛的外套，穿到「微發汗」程度才算保暖，不要有身體對抗寒冷的感覺以免血管收縮，年輕人可以對抗，高齡民眾和三高民眾千萬別嘗試。

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