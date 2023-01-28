日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖
這兩天氣溫驟降，彰化縣消防局統計猝死送醫不治人數6人，南彰化占4人。衛福部彰化醫院院長曾孔彥今天表示，相對於北彰化，南彰化較地廣人稀，山下海邊的溫度偏低，中高齡民眾在睡前應多喝溫開水保持體液充足，避免血管容易堵塞，造成心臟或大腦血管栓塞。
南彰化的民居聚落較分散，東北季風冷冽橫掃，空曠地區氣溫偏低，衛福部彰化醫院位在彰化縣中心位置的埔心鄉，這兩天收治50歲多歲有糖尿病史的心血管栓塞病人，可見需要注意心血管和腦血管的變化不只是65歲以上民眾。
彰化醫院院長曾孔彥說，天氣冷，很多中高齡民眾睡前少喝水，避免半夜離開溫暖被窩去如廁；年輕人的血管較有彈性，睡前少喝水500cc至1000cc，不影響血管變化，但中高齡者的血管通常已窄化，睡前少喝水造成漫漫長夜中體液減少，有三高疾病的人可能因心臟或腦部血管堵塞而造成猝死。
「天氣回暖又氣溫驟降，血管熱漲冷縮，天冷仍需喝足溫開水並做好保暖。」曾孔彥又說，中高齡民眾的住處最好裝置保暖系統，例如電暖器、有暖氣功能的冷暖兩用冷氣機，睡前至少喝500cc溫開水保持體液充足。
曾孔彥建議，中高齡民眾盡量在有陽光的時候外出，戴帽、圍圍巾之外，穿著方面採洋蔥式穿法，最裡層穿發熱衣，再穿輕便但暖和的衣服，最外一層是羽絨或內層刷毛的外套，穿到「微發汗」程度才算保暖，不要有身體對抗寒冷的感覺以免血管收縮，年輕人可以對抗，高齡民眾和三高民眾千萬別嘗試。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言