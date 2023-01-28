影／絕美降雪空拍大景曝光 雪白、綠蔭交織宛如歐洲森林

台中市與宜蘭縣交界的台七甲線45.7公里處昨降下瑞雪，許多遊客摸黑上山賞雪，今早武陵農場團隊以空拍機拍下雪白山頭與蓊鬱森林交織，搭配藍天白雲好天氣，陽光照耀下白雪融化，閃閃發亮，宛如進入歐洲森林。

昨晚台7甲線45.7K附近開始飄雪，台中市和平警分局勝光派出所與環山派出所員警今早沿著台7甲線巡視轄區道路狀況，並在與宜蘭交界處交管，所幸沿途路況良好。

天剛破曉，台7甲線近宜蘭交界處思源埡口一眼望去，一片霧茫茫的山林覆蓋白雪，員警置身其中指揮交通，提醒遊客小心慢行。

和平警分局提醒，上山前請先蒐集相關管制措施及路況資訊，進入山區前應檢查車況、加滿油，行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如有下雪請加掛雪鏈行駛，務必減速慢行以免打滑。 台七甲線45.7公里處的雪白山頭與蓊鬱森林交織，搭配藍天白雲好天氣，陽光照耀下白雪融化，閃閃發亮，宛如進入歐洲森林。圖／武陵農場提供 台七甲線45.7公里處的雪白山頭與蓊鬱森林交織，搭配藍天白雲好天氣，陽光照耀下白雪融化，閃閃發亮，宛如進入歐洲森林。圖／武陵農場提供 台七甲線45.7公里處的雪白山頭與蓊鬱森林交織，搭配藍天白雲好天氣，陽光照耀下白雪融化，閃閃發亮，宛如進入歐洲森林。圖／武陵農場提供 台中市與宜蘭縣交界的台七甲線45.7公里處昨降下瑞雪，許多遊客摸黑上山賞雪，台中市和平警分局員警今早在場指揮交通。圖／台中市警察局和平分局提供

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