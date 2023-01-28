快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

春節機場國內線疏運近17萬旅客 王國材籲適時增開班機

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今由民航局長林國顯、松山站主任鄭堅中等人陪同下視察松山機場。圖／民航局提供
交通部長王國材今由民航局長林國顯、松山站主任鄭堅中等人陪同下視察松山機場。圖／民航局提供

春節連假接近尾聲，民航局總計春節期間，全台各機場國內線飛航2173架次，疏運旅客接近17萬人次，平均載客率77%，其中以1月24日大年初三的2.2萬人次最高。交通部長王國材今天前往松山機場視察離島航線疏運情況，也慰勉春節期間工作人員。

王國材今由民航局長林國顯、松山站主任鄭堅中等人陪同下視察松山機場。

王國材說，春節為國人重要假期，隨著年假接近尾聲，疏運工作尤為重要，除應掌握各航空站旅客動態，適時協調航空公司增開加班機或啟動疏運應變計畫外，也應持續加強各項安全查核並協調CIQS、航空公司、地勤作業單位及商業服務業者，備妥足夠作業能量。

根據民航局統計，國內線各航線今年總共加開4波加班機，運能總計提供2982架次、28萬8784個座位數，座位數較去年春節增加6.1%。自1月19日至1月27日，各機場國內線共計飛航2173架次，載運近17萬人次，平均載客率77%，平均每日約1.9萬人次，其中以1月24日的2.2萬人次最高。

民航局指出，疏運期間雖有部分小離島（蘭嶼、綠島、七美）因天候不佳有航班取消情形，但經航空站宣導改搭船班或於天候正常後以隔日航班疏運，皆無滯留旅客，整體國內線航空疏運情況良好。此外，松山機場國際及兩岸航線在春節期間共飛航192架次，載運近3.5萬人，平均載客率約78%。

交通部長王國材前往松山機場視察離島航線疏運情況，也慰勉春節期間工作人員。圖／民航局提供
交通部長王國材前往松山機場視察離島航線疏運情況，也慰勉春節期間工作人員。圖／民航局提供

松山機場 春節 民航局 王國材

延伸閱讀

新內閣名單曝！陳建仁、鄭文燦組成「仁燦配」

傳陳建仁點頭接閣揆 他指3特質適任 建議「內閣三多」

影／大年初四出遊車潮多 王國材：多利用省道避塞車

影／陳建仁接閣揆？交通部長王國材：由總統府來決定

相關新聞

1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度

今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖...

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，...

影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，...

初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國...

不斷更新／初七國道11地雷路段 北返上午出發避免塞車

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

春節機場國內線疏運近17萬旅客 王國材籲適時增開班機

春節連假接近尾聲，民航局總計春節期間，全台各機場國內線飛航2173架次，疏運旅客接近17萬人次，平均載客率77%，其中以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。