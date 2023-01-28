寒流發威22縣市低溫特報 未來一周天氣曝光、這天開始回暖

寒流南下影響，中央氣象局今再針對22縣市發布低溫特報，並表示，這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。明天持續受寒流影響，但雨區逐漸縮減，僅花東地區有局部降雨。

氣象局預報員趙竑表示，今天清晨各地都有10度以下低溫，中部近山區、河谷有接近6度低溫，高屏、台東地區也有接近10度。本島最低溫為雲林林內6.3度，桃園、新竹都有6度低溫。

氣象局今也針對22縣市發布低溫特報，影響時間至明天，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號）；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號）。

趙竑表示，今天清晨北部回溫不多，白天北部、東北部高溫只有10度，中部及花東約14度，南部、台東為15度，局部地區則有20度以上，日夜溫差大。降雨部分僅基隆北海岸、東半部有降雨機率，西半部多雲到晴。

趙竑表示，明天持續受寒流影響，但整體天氣較為乾燥，僅花東地區有局部降雨。受局部輻射冷卻影響，西半部、宜蘭地區低溫約8到10度，其他地區11至12度，局部空曠地還有接近6度低溫。下周一起溫度緩慢回升，各地高溫可明顯回升到20度以上，下周一至周三全台各地可見陽光。2月2日另一波冷空氣東北季風南下，天氣再轉涼，北部及東半部有局部降雨。

趙竑也說，今、明天冷空氣影響期間，海邊風浪有機會到3米，基隆北海岸、恆春半島沿海地區有長浪發生機率，提醒民眾留意。另外，今、明天降雨區域逐漸縮減，降雪機率會較昨天更低。 中央氣象局公布未來一周雨勢分布。圖／氣象局提供 中央氣象局公布今晨及今天白天溫度分布。圖／氣象局提供 今天清晨北部回溫不多，白天北部、東北部高溫只有10度，中部及花東約14度，南部、台東為15度，局部地區則有20度以上，日夜溫差大。記者余承翰／攝影

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