快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流發威22縣市低溫特報 未來一周天氣曝光、這天開始回暖

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局公布未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局公布未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

寒流南下影響，中央氣象局今再針對22縣市發布低溫特報，並表示，這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。今天白天北部、東北部高溫只有10度，中南部地區日夜溫差大。明天持續受寒流影響，但雨區逐漸縮減，僅花東地區有局部降雨。

氣象局預報員趙竑表示，今天清晨各地都有10度以下低溫，中部近山區、河谷有接近6度低溫，高屏、台東地區也有接近10度。本島最低溫為雲林林內6.3度，桃園、新竹都有6度低溫。

氣象局今也針對22縣市發布低溫特報，影響時間至明天，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號）；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號）。

趙竑表示，今天清晨北部回溫不多，白天北部、東北部高溫只有10度，中部及花東約14度，南部、台東為15度，局部地區則有20度以上，日夜溫差大。降雨部分僅基隆北海岸、東半部有降雨機率，西半部多雲到晴。

趙竑表示，明天持續受寒流影響，但整體天氣較為乾燥，僅花東地區有局部降雨。受局部輻射冷卻影響，西半部、宜蘭地區低溫約8到10度，其他地區11至12度，局部空曠地還有接近6度低溫。下周一起溫度緩慢回升，各地高溫可明顯回升到20度以上，下周一至周三全台各地可見陽光。2月2日另一波冷空氣東北季風南下，天氣再轉涼，北部及東半部有局部降雨。

趙竑也說，今、明天冷空氣影響期間，海邊風浪有機會到3米，基隆北海岸、恆春半島沿海地區有長浪發生機率，提醒民眾留意。另外，今、明天降雨區域逐漸縮減，降雪機率會較昨天更低。

中央氣象局公布未來一周雨勢分布。圖／氣象局提供
中央氣象局公布未來一周雨勢分布。圖／氣象局提供
中央氣象局公布今晨及今天白天溫度分布。圖／氣象局提供
中央氣象局公布今晨及今天白天溫度分布。圖／氣象局提供
今天清晨北部回溫不多，白天北部、東北部高溫只有10度，中部及花東約14度，南部、台東為15度，局部地區則有20度以上，日夜溫差大。記者余承翰／攝影
今天清晨北部回溫不多，白天北部、東北部高溫只有10度，中部及花東約14度，南部、台東為15度，局部地區則有20度以上，日夜溫差大。記者余承翰／攝影

氣象局 寒流

延伸閱讀

寒流來跨縣市送暖街友 他發春節關懷紅包加碼送刮刮樂

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

10年一遇寒流襲日 北海道現奇幻美景、沖繩也冷到「下雪」

桃園6.6度 吳德榮：寒流襲全台今天最強 各縣市低溫已跌破10度

相關新聞

1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度

今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖...

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，...

影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，...

初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國...

不斷更新／初七國道11地雷路段 北返上午出發避免塞車

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

全台血庫亮紅燈！安全庫存剩4.2天 台北這2血型最缺

春節長達10天連假，加上近日氣候寒冷，全台血庫再度亮紅燈拉警報。台北捐血中心今指出，全台血液庫存量僅剩4.2天，其中台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。