1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度
今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。
今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
明天寒流持續影響，夜間、清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，白天高溫較前一天高，但北台灣仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周一至下周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。
下周四、下周五東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
2月4日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，4日至6日各地早晚天氣仍較涼；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言