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1張圖看未來1周天氣變化 寒流籠罩全台、低溫恐跌破6度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。記者余承翰／攝影
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。記者余承翰／攝影

今、明兩天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，今天各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
一周天氣趨勢。圖／氣象局提供

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

明天寒流持續影響，夜間、清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，白天高溫較前一天高，但北台灣仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一至下周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

下周四、下周五東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2月4日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，4日至6日各地早晚天氣仍較涼；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖／氣象局提供
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖／氣象局提供
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖／氣象局提供
今天北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。圖／氣象局提供

馬祖 寒流

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