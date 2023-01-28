快訊

該幫孩子保管壓歲錢嗎？聰明父母讓小錢變金庫

如何處理麥卡錫訪台？ 新內閣最嚴峻國家安全挑戰與台海危機議題

裝好裝滿！夜市熱賣一時 台灣獨創美食「蒙古烤肉」開山鼻祖是他

澎湖風浪增強 南海之星2號交通船停航

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖風浪今天上午增強，澎湖縣政府今天上午發布「南海之星2號」交通船停航。圖／澎湖縣政府提供
澎湖風浪今天上午增強，澎湖縣政府今天上午發布「南海之星2號」交通船停航。圖／澎湖縣政府提供

中央氣象局今天發布強風特報，指東北風明顯偏強，澎湖也有9至10級強陣風，澎湖縣政府公共車船管理處今天上午公布，交通船「南海之星2號」停航。

澎湖縣公共車船管理處表示，今天因海上風浪過大，為考量乘客及航行安全，南海之星2號暫停開航。南海之星2號平時航行馬公、望安、七美等地。

中央氣象局今天發布，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

澎湖縣 南海 馬祖

延伸閱讀

澎湖元宵乞龜習俗 大小米包龜亮相吸睛

收假天氣3重點「非常寒冷」 寒流發威到春節連假最後一天

春節年假近尾聲⋯從澎湖返台人潮分流 海空疏運順暢

澎湖林務所推花海公園 邀中小學生為藝術裝置上色

相關新聞

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，...

影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，...

初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國...

不斷更新／初七國道11地雷路段 北返上午出發避免塞車

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

澎湖風浪增強 南海之星2號交通船停航

中央氣象局今天發布強風特報，指東北風明顯偏強，澎湖也有9至10級強陣風，澎湖縣政府公共車船管理處今天上午公布，交通船「南...

新竹縣低溫-4度 尖石山區下冰霰如銀白世界

中央氣象局發布低溫特報，新竹縣山區今天白天低溫僅攝氏-3到-4度。尖石地區昨晚開始下冰霰，山區樹林被冰霰覆蓋成銀白世界，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。