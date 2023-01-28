澎湖風浪增強 南海之星2號交通船停航
中央氣象局今天發布強風特報，指東北風明顯偏強，澎湖也有9至10級強陣風，澎湖縣政府公共車船管理處今天上午公布，交通船「南海之星2號」停航。
澎湖縣公共車船管理處表示，今天因海上風浪過大，為考量乘客及航行安全，南海之星2號暫停開航。南海之星2號平時航行馬公、望安、七美等地。
中央氣象局今天發布，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
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