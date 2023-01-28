快訊

該幫孩子保管壓歲錢嗎？聰明父母讓小錢變金庫

如何處理麥卡錫訪台？ 新內閣最嚴峻國家安全挑戰與台海危機議題

裝好裝滿！夜市熱賣一時 台灣獨創美食「蒙古烤肉」開山鼻祖是他

新竹縣低溫-4度 尖石山區下冰霰如銀白世界

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝

中央氣象局發布低溫特報，新竹縣山區今天白天低溫僅攝氏-3到-4度。尖石地區昨晚開始下冰霰，山區樹林被冰霰覆蓋成銀白世界，陸續有民眾上山追雪，橫山警分局長郭耀男說，尖石山區呈現乾冷，濕氣不夠沒有下雪，提醒民眾並多加留意行車安全。

橫山分局轄區海拔1450公尺的宇老派出所位於風口，也是尖石鄉前、後山地區分界處，向來是觀雪指標點。昨晚寒流來襲，低溫持續下探，宇老觀景台周邊從昨晚開始下冰霰，因為濕氣不足並未成雪。從尖石大橋往上的竹60線20至21公尺處，今天早上氣溫則陸續回升，冰霰開始逐漸融化。

橫山分局指出，竹60線道今天早上開始湧現上山車流，由於道路狹窄，特別提醒民眾目前山區沒有下雪，加上乾冷狀態下雪機率不高，且冰霰逐漸融化當中，民眾可自行評估是否還要上山一趟，若要上山請務必注意行車安全，也要特別留意山區路況。

尖石鄉長曾國大則說，尖石山區每兩、三年會下雪一次，對居民來說算是小驚喜，但畢竟天氣嚴寒，居民也多待在家裡避寒，下雪景況不會驚喜太久，也擔心遊客上山追雪會有行車安全問題，也希望大家多做好保暖工作，過個平安溫暖的好年。

竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
橫山分局宇老派出所員警站崗提醒民眾注意行車安全。圖／警方提供
橫山分局宇老派出所員警站崗提醒民眾注意行車安全。圖／警方提供
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝
竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝

冰霰 寒流

延伸閱讀

影／這裡下雪了！思原埡口降瑞雪 遊客樂翻

台東南橫向陽山區今晨降冰霰 夢幻銀白世界再現

10年一遇寒流襲日 北海道現奇幻美景、沖繩也冷到「下雪」

影／台七甲線思源埡口下雪 民眾拍片分享驚喜喊「下大雪囉」

相關新聞

寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，...

影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，...

初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國...

不斷更新／初七國道11地雷路段 北返上午出發避免塞車

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

春節最後2天國1、國3無高承載 北返車潮建議改走台61

春節連假即將進入尾聲，台南地區自初六開始已出現北返車潮，預計在28日（初七）至29日（初八）達到尖峰，台南市交通局表示，...

澎湖風浪增強 南海之星2號交通船停航

中央氣象局今天發布強風特報，指東北風明顯偏強，澎湖也有9至10級強陣風，澎湖縣政府公共車船管理處今天上午公布，交通船「南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。