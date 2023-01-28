新竹縣低溫-4度 尖石山區下冰霰如銀白世界

中央氣象局發布低溫特報，新竹縣山區今天白天低溫僅攝氏-3到-4度。尖石地區昨晚開始下冰霰，山區樹林被冰霰覆蓋成銀白世界，陸續有民眾上山追雪，橫山警分局長郭耀男說，尖石山區呈現乾冷，濕氣不夠沒有下雪，提醒民眾並多加留意行車安全。

橫山分局轄區海拔1450公尺的宇老派出所位於風口，也是尖石鄉前、後山地區分界處，向來是觀雪指標點。昨晚寒流來襲，低溫持續下探，宇老觀景台周邊從昨晚開始下冰霰，因為濕氣不足並未成雪。從尖石大橋往上的竹60線20至21公尺處，今天早上氣溫則陸續回升，冰霰開始逐漸融化。

橫山分局指出，竹60線道今天早上開始湧現上山車流，由於道路狹窄，特別提醒民眾目前山區沒有下雪，加上乾冷狀態下雪機率不高，且冰霰逐漸融化當中，民眾可自行評估是否還要上山一趟，若要上山請務必注意行車安全，也要特別留意山區路況。

尖石鄉長曾國大則說，尖石山區每兩、三年會下雪一次，對居民來說算是小驚喜，但畢竟天氣嚴寒，居民也多待在家裡避寒，下雪景況不會驚喜太久，也擔心遊客上山追雪會有行車安全問題，也希望大家多做好保暖工作，過個平安溫暖的好年。 竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝 竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝 竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝 橫山分局宇老派出所員警站崗提醒民眾注意行車安全。圖／警方提供 竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝 竹20縣道下冰霰，路旁樹林染成白頭一片。記者張裕珍／翻攝

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