影／這裡下雪了！思原埡口降瑞雪 遊客樂翻

位於台中市與宜蘭縣交接處的台七甲線，昨晚降下瑞雪，吸引許多遊客摸黑上山賞雪。武陵農場副場長胡發韜表示，台七甲線45、46公里處的森林已穿上雪白大衣，昨晚降雪2小時，部分車上都還有殘雪，加上清晨的霧淞，現場一秒進入歐洲雪白世界。
台中市和平區梨山地區台七甲線45、46公里處，昨晚降下2小時瑞雪，胡發韜今晨與團隊從武陵農場往台七甲線前進，許多遊客摸黑上山賞雪，早上6點多陽光露面，白雪與霧淞逐漸融化、閃閃發亮，相當夢幻。
福壽山農場副場長王仁助指出，今晨農場零下3度，但濕度不足沒有降下白雪，農場內包含海拔2500公尺高的露營區、2600公尺的天池都出現銀白霧淞，期待這幾天濕度提高，可以出現瑞雪。
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