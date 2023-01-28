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台東南橫向陽山區今晨降冰霰 夢幻銀白世界再現

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
寒流再來襲，今天清晨台東南橫公路海拔高2320公尺的向陽山區雖沒有降雪，但也降下冰霰，時間持續1小時，山區成了一片銀白世界，相當夢幻美麗。圖／讀者提供
寒流再來襲，今天清晨台東南橫公路海拔高2320公尺的向陽山區雖沒有降雪，但也降下冰霰，時間持續1小時，山區成了一片銀白世界，相當夢幻美麗。圖／讀者提供

寒流再來襲，今天清晨台東南橫公路海拔高2320公尺的向陽山區雖沒有降雪，但也降下冰霰，時間持續1小時，山區成了一片銀白世界，相當夢幻美麗。遊客驚呼「好美喔！」

林務局台東林管處表示，今天清晨約5點多南橫向陽地區降下冰霰，持續1個小時才停止，提醒民眾山區低溫地面溼滑，行車注意安全外，也要備妥禦寒衣物，做好保暖措施。

雖然目前降冰霰已停止，但向陽山區氣溫仍維持攝氏零度低溫，體感溫度也僅有攝氏零下3度左右，是否會降雪，林管處指出還得要看溫度與水氣是否符合達到降雪條件。

寒流再來襲，今天清晨台東南橫公路海拔高2320公尺的向陽山區雖沒有降雪，但也降下冰霰，時間持續1小時，山區成了一片銀白世界，相當夢幻美麗。圖／讀者提供
寒流再來襲，今天清晨台東南橫公路海拔高2320公尺的向陽山區雖沒有降雪，但也降下冰霰，時間持續1小時，山區成了一片銀白世界，相當夢幻美麗。圖／讀者提供

冰霰 降雪

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