寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖
寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣，只有東部仍是有零星短暫降雨，北部宜蘭高溫11-12度、中部花蓮台東14-16度、南部17-19度，氣溫仍偏涼冷。
明天仍受寒流影響，不過，方俊元說，在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。
而在氣溫上，西半部地區受輻射冷卻作用，清晨仍是會下降到10度左右，局部空曠地區、近山區7-8度的可能。白天受日照加溫，氣溫也會明顯上升，日夜溫差變化大。
而北、東部清晨也會有10度左右的低溫，不過雲量較多白天受日照加溫的幅度有限，高溫大致在15-17度。
方俊元說，下周一到下周三隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預期到了下周二、下周三普遍都有回升20度以上，但還是要留意清晨的輻射冷卻作用，還是會出現11-13度的低溫，日夜溫差變化明顯。
他說，下周四東北季風會再度增強，不過就目前看來強度較弱，持續時間較短暫，下周五很快地就減弱了，只有迎風面北、東部受影響，氣溫轉涼天氣轉差，而中南部仍是晴朗穩定氣溫稍微下降。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言