寒流急凍全台一直冷到明天 開工日才逐漸回暖

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聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣。記者潘俊宏／攝影
今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣。記者潘俊宏／攝影

寒流來襲，各地寒冷。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣，只有東部仍是有零星短暫降雨，北部宜蘭高溫11-12度、中部花蓮台東14-16度、南部17-19度，氣溫仍偏涼冷。

明天仍受寒流影響，不過，方俊元說，在環境轉乾的情況下，北部的天氣轉好是多雲時晴，中南部是晴朗穩定，東部則是多雲到陰偶有零星降雨。

而在氣溫上，西半部地區受輻射冷卻作用，清晨仍是會下降到10度左右，局部空曠地區、近山區7-8度的可能。白天受日照加溫，氣溫也會明顯上升，日夜溫差變化大。

而北、東部清晨也會有10度左右的低溫，不過雲量較多白天受日照加溫的幅度有限，高溫大致在15-17度。

方俊元說，下周一到下周三隨著高壓中心逐漸東移，冷空氣影響也逐漸減弱，各地白天高溫會逐漸回升，預期到了下周二、下周三普遍都有回升20度以上，但還是要留意清晨的輻射冷卻作用，還是會出現11-13度的低溫，日夜溫差變化明顯。

他說，下周四東北季風會再度增強，不過就目前看來強度較弱，持續時間較短暫，下周五很快地就減弱了，只有迎風面北、東部受影響，氣溫轉涼天氣轉差，而中南部仍是晴朗穩定氣溫稍微下降。

今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣。記者余承翰／攝影
今天寒流影響，環境水氣有減少的趨勢，北部降雨機率下降大致是多雲天氣，中南部仍是晴時多雲穩定天氣。記者余承翰／攝影

高溫 寒流 低溫

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