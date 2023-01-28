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影／太平山今晨出現霧凇雪白美景 吸引入園車潮排3公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山降下霧凇，一片雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供
太平山降下霧凇，一片雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供

太平山國家森林遊樂區氣溫驟降至零下負4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是從昨天到今晨陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，讓春節的山林再次雪白，吸引大批遊客上山賞景，開園前入口排隊綿延近3公里。

清晨工作人員及太平山派出所聯合巡視，基於安全上午6點40分才開放遊客車輛入園。區內道路無結冰狀況，但園方仍提醒民眾入園時，行駛車輛要注意慢行，行走於木棧道要留意濕滑。

雖然沒下雪，不過霧凇美景仍吸引大批民眾，從昨晚開始就在售票站排隊等待入園，欣賞太平山春節第二波雪景。許多遊客因為錯過太平山春節第一波雪期，因此，這波雪期遊客明顯更多，開園前的排隊車潮已綿延近3公里，為了一睹雪白世界的美景。

今天車輛不必掛雪鏈，但園方提醒民眾，基於旅遊安全，提醒要上山前務必查詢機動管制措施，並做好保暖的準備，小心行走，園區不分平假日，都會有「動態」總量車輛管制維持區內車輛數上限1000輛的措施。

太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客開車入園賞景，排隊車潮3公里。圖／太平山莊提供
太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客開車入園賞景，排隊車潮3公里。圖／太平山莊提供
太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供
太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供
太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客開車入園賞景，排隊車潮3公里。圖／太平山莊提供
太平山低溫急降，今天清晨出現霧凇雪白美景，吸引遊客開車入園賞景，排隊車潮3公里。圖／太平山莊提供
太平山降下霧凇，一片雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供
太平山降下霧凇，一片雪白美景，吸引遊客湧上山欣賞美景。圖／石姓讀者提供

太平山 春節 冰霰

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