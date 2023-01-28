初七中午前湧收假車潮 今國道、省道地雷路段一次看

今天大年初七，高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段；公路總局也說，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，將逐漸出現準備收假返回工作地車潮。

高公局說，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發，北向用路人上午時段出發。

高公局指出，今天凌晨0至5點交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2倍，預估今天交通量為100百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午8點，交通量為13.2百萬車公里。

今天相關疏導措施包括下午3點至晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，昨天全日交通量為119.3百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍，昨天除國5北向宜蘭至坪林路段於凌晨0點逐漸紓解外，其餘路段於昨天晚上8點後大致順暢。

公路總局表示，今天截至上午9點省道路況大致上良好，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，將逐漸出現準備收假返回工作地車潮，易壅塞路段除省道主要幹線（如台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段）外，銜接國道的快速公路（如台86線接國3關廟、台18線接國3中埔）、部分短程旅遊觀光景點路段也將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台3丙線竹山紫南宮等。

公路總局也說，昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線線西至中彰大橋路段、台9線蘇花公路沿線（東澳、南澳、和平、崇德、新城、花蓮市區等）、台3丙線紫南宮路段、台74線霧峰路段，皆有車多及壅塞情形。

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