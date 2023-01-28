台灣變凍番薯！鄭明典指乾冷南部也有感 彭啟明：今天回溫有限

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷高壓偏南出海，不只帶來乾冷天氣型態，也容易使台灣南部出現清晨低溫。乾冷表示日夜溫差大，注意身體的調適。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，真的頗冷，今天白天回溫有限，低溫也持續到周日清晨，注意健康保暖。周日下半天冷空氣逐漸減弱，下周一起逐步回溫。

今天至明天寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：台北市、新北市、桃園市、南投縣、雲林縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；今天北部及東北部高山有零星降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。 冷高壓偏南出海，不只帶來乾冷天氣型態，也容易使台灣南部出現清晨低溫。圖／取自鄭明典臉書 今、明兩天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大。記者余承翰／攝影

商品推薦