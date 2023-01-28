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出遊多穿點！今晨寒流這地下探6度 各地平均低溫僅7度

不斷更新／初七國道11地雷路段 北返上午出發避免塞車

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國道1號彰化系統交流道到彰化交流道北上路段車多情形。記者劉明岩／攝影
高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國道1號彰化系統交流道到彰化交流道北上路段車多情形。記者劉明岩／攝影

（7:00更新）

今天大年初七，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發，北向用路人上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 新竹

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