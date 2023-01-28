桃園6.6度 吳德榮：寒流襲全台今天最強 各縣市低溫已跌破10度

今天大年初七，寒流影響，天氣寒冷，今天平地最低溫出現在桃園市茶改場和桃園市農工中心，分別於今晨5時53分和今晨5時57分都跌到6.6度低溫，其次為桃園市觀音和新竹縣國一N077K測站的6.7度。局屬氣象站部分，今晨6時29分新北市淡水只有7.2度，南投縣日月潭7.9度、彰化縣田中8.0度。

中央氣象局發布低溫特報，今天至明天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨本島各縣市平地最低氣溫皆已降至10度以下，本島最低溫為桃園中壢區、楊梅區6.6度，平地各地低溫僅約7、8度，夜間在輻射冷卻加持下，明、後天清晨平地最低氣溫仍在6度左右。

他說，今晨東海至台灣附近布滿冷空氣在洋面上形成的空心胞狀雲，花東外海有零星回波，花東有局部少量飄雨。本島各縣市平地最低氣溫皆已降至10度以下。

他說，今天、明天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，夜間在輻射冷卻加持下，明、後天清晨平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。

今天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；吳德榮說，今天冷空氣最強，北部7至12度，中部7至18度，南部7至23度，東部8至20度。明天各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；白天高溫微幅回升。

吳德榮說，下周一至下周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，逐日清晨局部平地仍有6至9度的低溫，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。 今(28日)晨本島各縣市平地最低氣溫皆已降至10度以下，截至清晨6點03分本島最低溫為桃園(中壢區、楊梅區)6.6度。本報資料照

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