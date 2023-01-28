快訊

87歲資深男星丁強年初六病逝 經紀人證實:走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今低溫冷到6度 下周一開工才回暖

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影

受到寒流影響，中央氣象局今針對全台廿二縣市發布低溫特報，台南以北、宜花氣溫下探六度，西半部沿海風浪較大地區，如新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣今清晨體感溫度更僅有二至三度。下周一（卅日）開工日，天氣轉乾，白天溫度緩慢回升，下周二、三，各地皆可達廿度以上。

氣象局長鄭明典昨也在臉書發文，指這次冷高壓由西方繞過青藏高原影響台灣，另外還有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，台灣天氣會偏乾冷，但迎風面還是有些水氣，中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

氣象局預報員張承傳說，該波冷高壓及冷空氣即是昨天南下這波寒流，今天白天溫度回升有限，北部地區約十至十二度，中部地區及花東約十四至十七度，南部地區約十八至廿一度，明天（廿九日）溫度回升較明顯，各地雖仍有十度以下低溫，不過白天北部、東部地區高溫可達十五至十九度，中南部地區廿至廿三度。

張承傳表示，今天起各地水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星降雨，明天僅剩花東地區有零星降雨，各地都是多雲到晴天氣，好天氣將一路持續至下周三。不過下周四，隨著東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，低溫約為十五度，北部及東半部地區降雨範圍都會增加。

氣象局

延伸閱讀

寒流南下影響 大年初七嚴防10度以下低溫

寒流襲22縣市越晚越冷 下周開工回暖各地迎好天氣

寒流又到 太平山28日不排除先除路冰再開園

1張圖看冷高壓怎麼影響台灣 鄭明典：這裡可能飄小雪

相關新聞

今低溫冷到6度 下周一開工才回暖

受到寒流影響，中央氣象局今針對全台廿二縣市發布低溫特報，台南以北、宜花氣溫下探六度，西半部沿海風浪較大地區，如新竹市、苗...

影／台七甲線思源埡口下雪 民眾拍片分享驚喜喊「下大雪囉」

台中和宜蘭交界處的台七甲線思源埡口今晚下雪，民眾開車偶遇，驚喜下車拍照和影片，分享在許多群組。

影／男子器捐造福逾20人 受贈者淚眼感謝：會好好珍惜

51歲林姓男子除夕因腦溢血腦死，家屬大愛決定全器官捐贈，台中榮總逾百名醫護團隊獲報趕回，在大年初二由多名部科主任坐鎮4間...

收假天氣3重點「非常寒冷」 寒流發威到春節連假最後一天

春節連假接近尾聲，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，收假天氣有3個重點，初六至初八再一次寒流影響，飄雨後...

香港來回機票含稅8,859元起！國泰航空推兔年首波優惠

國泰航空推出兔年首波優惠「樂在團圓．春節不打烊」，即日起至1月29日，台北/高雄─香港來回機票含稅8,859元起，商務艙...

寒流襲22縣市越晚越冷 下周開工回暖各地迎好天氣

中央氣象局表示，寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫，台南以北、宜蘭及花蓮有6度低溫機率。下周一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。