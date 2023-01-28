今低溫冷到6度 下周一開工才回暖

受到寒流影響，中央氣象局今針對全台廿二縣市發布低溫特報，台南以北、宜花氣溫下探六度，西半部沿海風浪較大地區，如新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣今清晨體感溫度更僅有二至三度。下周一（卅日）開工日，天氣轉乾，白天溫度緩慢回升，下周二、三，各地皆可達廿度以上。

氣象局長鄭明典昨也在臉書發文，指這次冷高壓由西方繞過青藏高原影響台灣，另外還有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，台灣天氣會偏乾冷，但迎風面還是有些水氣，中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

氣象局預報員張承傳說，該波冷高壓及冷空氣即是昨天南下這波寒流，今天白天溫度回升有限，北部地區約十至十二度，中部地區及花東約十四至十七度，南部地區約十八至廿一度，明天（廿九日）溫度回升較明顯，各地雖仍有十度以下低溫，不過白天北部、東部地區高溫可達十五至十九度，中南部地區廿至廿三度。

張承傳表示，今天起各地水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星降雨，明天僅剩花東地區有零星降雨，各地都是多雲到晴天氣，好天氣將一路持續至下周三。不過下周四，隨著東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，低溫約為十五度，北部及東半部地區降雨範圍都會增加。

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