今低溫冷到6度 下周一開工才回暖
受到寒流影響，中央氣象局今針對全台廿二縣市發布低溫特報，台南以北、宜花氣溫下探六度，西半部沿海風浪較大地區，如新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣今清晨體感溫度更僅有二至三度。下周一（卅日）開工日，天氣轉乾，白天溫度緩慢回升，下周二、三，各地皆可達廿度以上。
氣象局長鄭明典昨也在臉書發文，指這次冷高壓由西方繞過青藏高原影響台灣，另外還有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，台灣天氣會偏乾冷，但迎風面還是有些水氣，中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。
氣象局預報員張承傳說，該波冷高壓及冷空氣即是昨天南下這波寒流，今天白天溫度回升有限，北部地區約十至十二度，中部地區及花東約十四至十七度，南部地區約十八至廿一度，明天（廿九日）溫度回升較明顯，各地雖仍有十度以下低溫，不過白天北部、東部地區高溫可達十五至十九度，中南部地區廿至廿三度。
張承傳表示，今天起各地水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星降雨，明天僅剩花東地區有零星降雨，各地都是多雲到晴天氣，好天氣將一路持續至下周三。不過下周四，隨著東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，低溫約為十五度，北部及東半部地區降雨範圍都會增加。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言