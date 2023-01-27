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影／台七甲線思源埡口下雪 民眾拍片分享驚喜喊「下大雪囉」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫思源埡口今晚下雪，民眾樂拍片分享。圖／民眾提供
中橫思源埡口今晚下雪，民眾樂拍片分享。圖／民眾提供

台中和宜蘭交界處的台七甲線思源埡口今晚下雪，民眾開車偶遇，驚喜下車拍照和影片，分享在許多群組。

思源埡口段今晚氣溫降到零下，水氣充足，空中明顯飄雪，從台七甲線45公里又600公尺的監視畫面顯示，下雪持續，但鏡頭被雪擋住視線，民眾拍下影片驚喜喊「思源埡口下大雪囉」，武陵農場副場長胡發韜提醒明天要上山民眾，一定要注意保暖。

中橫思源埡口今晚下雪，民眾樂拍片分享。圖／民眾提供
中橫思源埡口今晚下雪，民眾樂拍片分享。圖／民眾提供

武陵農場 大雪 宜蘭

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