影／男子器捐造福逾20人 受贈者淚眼感謝：會好好珍惜

51歲林姓男子除夕因腦溢血腦死，家屬大愛決定全器官捐贈，台中榮總逾百名醫護團隊獲報趕回，在大年初二由多名部科主任坐鎮4間手術室同步器官移植，連夜完成肝臟、心臟、腎臟移植手術，造福至少20名病人，其中腎臟女受贈者因此脫離洗腎，她含淚感謝地說「真的很謝謝，我會好好珍惜」。

林姓男子在1月21日除夕凌晨因不適送雲林台大分院急救，送醫途中意識昏迷，病情急轉下，到院檢查後發現小腦出血併廣泛腦室出血且壓迫腦幹，家屬經過醫師解釋，決定化小愛為大愛，捐出男子全身可用器官， 並於大年初一下午接到台中榮總加護病房接受器捐前照護。

台中榮總外科部主任周佳滿說，除夕當晚10時接到訊息，立即召回移植團隊成員，包括器捐協調師、社工師，需要重症部、神經醫學部、免疫風濕科、腎臟科、心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等逾百名醫護全數趕回醫院，並和中山附醫醫療團隊合作。

台中榮總副院長傅雲慶說，林姓男子經2次腦死判定確認後，台中榮總連夜連絡一百多通電話，緊急找到適當受贈者，緊急在大年初二上午10時同步進行肝臟、心臟、腎臟移植手術，連夜接連交棒直至初三凌晨，手術都很成功，受贈病患恢復良好；二顆眼角膜預計下周一移植，捐贈38片皮膚存在皮膚庫，隨時提供使用。

周佳滿說，過年醫護團隊全趕回來幫忙，讓她很感動，最遠是楊姓泌尿科醫師除夕夜從屏東老家開夜車趕回，麻醉部主任沈靜慧在南投集集接到電話也銷假上班，整形外科賴姓醫師從台南趕回。

台中榮總心血管中心副主任魏皓智說，他除夕獲報從羅東搭普悠瑪列車趕回來，因為心臟移植不能等，這次最困難是多器官在同一家醫院移植，尤其心臟不能缺氧太久，移植手術最好在同家醫院進行，不要超過4小時。

台中榮總一般外科醫師羅少喬說，由於捐贈者體型高大、偏重，能不能放進受贈者體內是個問題，且脂肪肝較嚴重，擔心會提高手術失敗率，大年初一漏夜緊急找連繫約70名病患，終於找到適合對象。

台中榮總泌尿外科醫師李建儀說，這次腎移植依原先器官登錄條件，原本是林口長庚醫院，但因為林口長庚找不到適合的受贈者，回到台中榮總，院內條件優先患者經評估都不適合，最後找到一名身材適中的中年女患者接受移植，這名受贈女患者目前已脫離洗腎。 台中榮總醫護總動員，完成林姓男子器官捐贈，遺愛造福至少20名病人。圖／台中榮總提供 台中榮總醫護總動員完成林姓男子器官捐贈，其中腎臟女受贈者脫離洗腎，她含淚感謝地說「我會好好珍惜」。圖／台中榮總提供

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