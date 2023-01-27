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大過年春節驟至心肌梗塞病號增 醫師提這兩件事

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

春節10天連假因寒流驟至，天氣變化大，高雄各醫院心肌梗塞求診病患微升，高雄榮總大年初一接到兩人半夜掛急診，另有一例目前在加護病房裝葉克膜續命中，高雄榮總重症醫學部主任黃偉春提醒民眾在天冷時，高危險病患仍要規律用藥及洋蔥式穿衣，做好保暖。

高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春表示，春節連假急診收到不少心肌梗塞病例報到，據知高雄有家醫院單日收到5例心肌梗塞病患，他初一輪值時也來了4、5例，其中兩人半夜求診，分別是40歲及60幾歲，兩人前一天就有異樣，因大過年，心想「撐」一下，身體依然不適，半夜掛免診，經救治後情況穩定，1人較嚴重，裝葉克膜，有名北部50多歲民眾南下探親時也突然心肌梗塞發作，險些沒命，還好及時救回。

「心肌梗塞問題不可測」，他說，心肌梗塞的救治必須與時間賽跑，任何延誤都可能變得非常嚴重。黃偉春說，暑假期間，單日可能連一個心肌梗塞病患也沒有，今年過年因寒流到，病患增多些，原本過年前清空的病房，突然滿床。醫護人員雖然放棄休假輪值，但能救回一條命，等於搶救一個家庭，辛勞都不算什麼。

最近天氣仍不穩定，黃偉春特別提醒，冬天血管容易收縮，原本就有問題的病患，容易病情加劇，尤其晨運時段很容易造成心臟血管不適，有病史的民眾除要規律用藥，厲行藥物控制，最好也要「洋蔥式」穿衣，熱時再脫，冷時加衣，因應氣溫變化。熱愛運動的長輩，可改到中午或傍晚再出外運動，且必須有人陪伴。

心肌梗塞 洋蔥 葉克膜

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