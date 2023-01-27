監測疫情 中國入境PCR採檢延長至2月6日

為持續偵測中國疫情升溫及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程，指揮中心今天宣布，中國直航入境航班及金馬地區春節交通專案唾液PCR採檢措施延長至2月6日。

因應中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激升及台商春節返鄉，台灣從今年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR；另，1月7日開始的小三通金馬春節專案也比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿表示，為持續偵測中國高風險變異株及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程（至今年2月6日），中國直航入境台灣航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客配合於機場（港口）進行唾液PCR檢驗措施，將延長至2月6日（表定航班抵台時間）。

此外，自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，同樣延長至2月6日（表定航班抵台時間）。

指揮中心表示，上述入境旅客唾液PCR採驗專案，旅客採檢陽性率雖由25%略降，但考量中國疫情持續，老年族群感染數、重症數及死亡數仍居高，另出境人流大幅增加，也增加國際間傳播風險，仍須關注對台灣疫情影響，並持續偵測中國高風險變異株。

同時，農曆春節期間國內社區人群南北交流及聚會增加，加上年後旅遊返國人數增加，疫情傳播風險上升，也須持續監測疫情發展。

指揮中心提醒，旅客入境台灣時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，請主動洽機場（或港口）疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，請全程佩戴口罩及落實手部衛生。

所有旅客抵台機場領取快篩試劑後，指揮中心呼籲，請配合台灣現行入境7天自主防疫及篩檢規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩。

此外，來台旅客自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果；篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

商品推薦