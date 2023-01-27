寒流雖報到 台北民眾仍把握春節連假尾巴

今天大年初六接近春節連假的尾巴，氣象局雖表示今天起到初八都受寒流影響溫度下降，台北市鬧區仍滿是人潮，許多人穿著大衣逛街，抓緊難得十多天的假期放鬆遊玩，尤其今年台灣燈會在台北市舉辦，信義街區燈火燦爛，百貨商圈也有許多元宵節的燈飾裝置藝術。

氣象局表示，雖然明天與周日持續受寒流影響，但是天氣逐漸轉為乾冷，僅有零星的降雨機率。下周一、下周二寒流雖減弱，日夜溫差仍是大，下周三東北季風增強將會增加水氣。 今天起到周日寒流雖報到，台北市民眾仍是抓緊春節連假尾巴出門逛街。記者潘俊宏／攝影

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