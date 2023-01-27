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出遊收假注意！國5今恐一路塞到凌晨 明11地雷路段公布

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線。圖／高公局提供
今國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線。圖／高公局提供

今天(27日)為大年初六，各地湧現出遊及收假車潮，高速公路局預估，國道5號今恐塞到凌晨，明天國道北向交通量為平日年平均1.3倍。重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等。

高公局表示，明天預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。明天國道相關疏導措施包括下午3點至晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

高公局預判，明天重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發，北向用路人上午時段出發。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統-湖口、大雅-台中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林，其餘路段行車均大致正常。截至傍晚5點，國道交通量為81.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局指出，今天中午12點15分於國1南向204.2公里處發生1輛小貨車與2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里；下午1點43分於國1北向198.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，造成後方車流回堵5公里；下午4時39分於國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

國道 新竹 宜蘭

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