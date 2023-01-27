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香港來回機票含稅8,859元起！國泰航空推兔年首波優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
國泰航空推出兔年首波優惠「樂在團圓．春節不打烊」。圖／摘自官網
國泰航空推出兔年首波優惠「樂在團圓．春節不打烊」。圖／摘自官網

國泰航空推出兔年首波優惠「樂在團圓．春節不打烊」，即日起至1月29日，台北/高雄─香港來回機票含稅8,859元起，商務艙19,924元起，適用旅遊日期自2023年2月7日至3月31日。

此外，即日起至2023年1月31日，於國泰航空官網購買台北/台中/高雄出發至任一航點之機票，還有機會獲得限量新春好禮，包含百貨禮券(價值新台幣800元)，活動期間每天10名，共140名；以及國泰兔年生肖毛公仔套裝，共30名。將於活動結束後抽獎。

新春好禮適用出發日期為即日起至6月30日的機票，中獎結果將在2023年2月6日起，陸續以電子郵件個別通知中獎人。

相關資訊可瀏覽國泰航空網站： https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW/offers/collection/celebrate-chinese-new-year-2023-with-cathay.html#A。

國泰航空 機票 兔年

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