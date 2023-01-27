快訊

陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

寒流襲22縣市越晚越冷 下周開工回暖各地迎好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫。本報資料照
寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫。本報資料照

中央氣象局表示，寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫，台南以北、宜蘭及花蓮有6度低溫機率。下周一(30日)開工天氣轉乾，白天溫度緩慢回升，北部高溫可達17至20度、中南部23至25度，下周二、三各地皆可達20度以上好天氣。

受寒流影響，氣象局今針對全台22縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣有6度以下氣溫機率；新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫機率(橘色燈號)。高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫機率(黃色燈號)。

氣象局預報員張承傳表示，寒流壟罩影響，明天白天溫度回升有限，北部地區約10至12度，中部地區及花東約14至17度，南部地區約18至21度；後天(29日)溫度回升較明顯，各地雖仍有10度以下低溫，白天北部、東北部地區高溫為15、16度，東部地區17至19度，中南部地區20至23度。

他也說，下周一至周三清晨較冷，北部、東北部仍有局部10至11度低溫，南部12至14度低溫。白天溫度緩慢回升，下周一北部高溫為17至20度，中南部高溫約23至25度；下周二、周三各地高溫皆可達20度以上，中南部地區更可達26至29度。

他表示，明天起各地水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有零星降雨，後天僅剩花東地區有零星降雨，各地都是多雲到晴天氣，並一路持續至下周三。

張承傳指出，下周四東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，低溫約為15度，北部及東半部地區降雨範圍都將增加。

高溫

延伸閱讀

寒流又到 太平山28日不排除先除路冰再開園

致命寒流襲東亞 專家：未來氣候新常態

寒流來襲不要被太陽騙了！彰化61人送醫 2人無呼吸心跳

天冷賴床才保命！寒流來襲下探10度，4步驟教你如何正確起床

相關新聞

收假天氣3重點「非常寒冷」 寒流發威到春節連假最後一天

春節連假接近尾聲，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，收假天氣有3個重點，初六至初八再一次寒流影響，飄雨後...

春節急重症患者大增4成 心肌梗塞、心衰竭、腦中風為多

今天寒流來襲，氣溫愈晚愈低。台北醫學大學附設醫院急診醫學部主治醫師高偉峰表示，年節期間急重症患者就醫人數約增加四成，以急...

香港來回機票含稅8,859元起！國泰航空推兔年首波優惠

國泰航空推出兔年首波優惠「樂在團圓．春節不打烊」，即日起至1月29日，台北/高雄─香港來回機票含稅8,859元起，商務艙...

寒流襲22縣市越晚越冷 下周開工回暖各地迎好天氣

中央氣象局表示，寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫，台南以北、宜蘭及花蓮有6度低溫機率。下周一...

口罩快篩囤太多不能上網賣 食藥署：違者最高罰百萬元

新冠疫情趨於穩定，我國逐步放寬口罩規定，民眾家中留有不少口罩及家用快篩試劑，食藥署提醒，一般民眾若非屬醫療器材商，卻將醫...

墾丁各飯店春節推博奕遊戲 有人為萬元住宿券大獎撩下去

今天年初七，屏東墾丁各度假飯店在年味十足的布置和豐盛年菜迎接遊客外，也推出趣味博弈遊戲讓房客在春節「試手氣」，賭法琳瑯滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。