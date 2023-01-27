寒流襲22縣市越晚越冷 下周開工回暖各地迎好天氣
中央氣象局表示，寒流影響今越晚越冷，明後天清晨各地寒冷，有局部10度以下低溫，台南以北、宜蘭及花蓮有6度低溫機率。下周一(30日)開工天氣轉乾，白天溫度緩慢回升，北部高溫可達17至20度、中南部23至25度，下周二、三各地皆可達20度以上好天氣。
受寒流影響，氣象局今針對全台22縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣有6度以下氣溫機率；新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫機率(橘色燈號)。高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫機率(黃色燈號)。
氣象局預報員張承傳表示，寒流壟罩影響，明天白天溫度回升有限，北部地區約10至12度，中部地區及花東約14至17度，南部地區約18至21度；後天(29日)溫度回升較明顯，各地雖仍有10度以下低溫，白天北部、東北部地區高溫為15、16度，東部地區17至19度，中南部地區20至23度。
他也說，下周一至周三清晨較冷，北部、東北部仍有局部10至11度低溫，南部12至14度低溫。白天溫度緩慢回升，下周一北部高溫為17至20度，中南部高溫約23至25度；下周二、周三各地高溫皆可達20度以上，中南部地區更可達26至29度。
他表示，明天起各地水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有零星降雨，後天僅剩花東地區有零星降雨，各地都是多雲到晴天氣，並一路持續至下周三。
張承傳指出，下周四東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，低溫約為15度，北部及東半部地區降雨範圍都將增加。
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