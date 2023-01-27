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春節連假尾聲寒流來襲 民眾無懼低溫賞櫻

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影

春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，初六至初八天氣乾冷，但台北仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。

氣象局表示，明天乾冷空氣南下，中南部日夜溫差大，直到下周一、下周二寒流才會減弱。但下周三東北季風增強，迎風面水氣增。北部、東半部迎風面局部短暫雨，中南部多雲到晴。

春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影
春節連假接近尾聲，受寒流影響，全台氣溫再度驟降，但仍有許多民眾無畏低溫，把握最後的假期到東湖賞櫻。記者余承翰／攝影

寒流 氣象局 低溫

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