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收假天氣3重點「非常寒冷」 寒流發威到春節連假最後一天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來一周天氣概況。圖／取自氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
未來一周天氣概況。圖／取自氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

春節連假接近尾聲，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，收假天氣有3個重點，初六至初八再一次寒流影響，飄雨後轉乾；收假天氣乾冷，風大浪大。

寒流影響，氣象局說，現在開始溫度直直落，陸續低溫出現，時間長，很冷。低溫寒害、強風大浪、局部偶雨後轉乾，中南部日夜溫差漸大。

未來一周天氣概況，今天寒流南下，北部、東半部及恆春半島局部雨後轉多雲，中南部為多雲到晴。馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。北台灣氣溫白天就逐漸降溫，其他地區白天是相對較暖的時間，晚上氣溫也下降。

明天、周日寒流持續影響，非常寒冷。氣象局說，明天乾冷空氣南下，桃園以南多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部偶有些雨但不多。周日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部零星雨。馬祖、金門、澎湖為晴到多雲。偏乾冷也是很冷，中南部日夜溫差大。

下周一、下周二寒流減弱。氣象局說，減弱不代表就變熱，不代表就一秒變夏天，不代表整天穿短袖；是每天慢慢的回，清晨還是很冷，日夜溫差變大。各地為晴到多雲；馬祖、金門、澎湖為晴到多雲；氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大。

下周三東北季風增強，迎風面水氣增。北部、東半部迎風面局部短暫雨，中南部多雲到晴。馬祖、澎湖為多雲，金門短暫雨。

氣象局針對今天至下周一清晨寒流低溫重點提醒，預測今晚至明天清晨將出現各地最低溫：馬祖預測低溫約4-6度，北部、東北部約6-8度。中部、花蓮、台南、高雄、金門7-10度。屏東、台東、澎湖10-12度。

氣象局說，今天、明天沿海風力明顯偏大，沿海空曠地區留意9-11級強陣風，強風將持續至周日上午，下半天減弱。強風伴隨大浪，今天、明天各沿海風浪明顯偏大，普遍有3-4米，尤其澎湖、蘭嶼綠島近海可達5米，沿海活動注意安全，有船班計畫也請留意相關資訊。

今天至周日北海岸、東半部有長浪發生機率。下周一沿海風力再次增大，沿海空曠地區留意8-9級強陣風，浪也再次增高。

馬祖 氣象局 寒流

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